Lazio, Il Messaggero: “Sarri stava bene, dopo il Toro non ha parlato perché...”

RASSEGNA STAMPA - Il finale rocambolesco di Lazio - Torino è un po' il riassunto della vita recente dei biancocelesti: un'altalena di emozioni che a volte hanno un epilogo positivo, altre meno. Ciò che conta in fondo sono i punti e la posizione in classifica: in questo momento, la Lazio ha collezionato appena 7 punti e si trova al tredicesimo posto in classifica.

Eppure Maurizio Sarri le redini le tiene strette eccome. La Lazio ha dei limiti evidenti, ma le difficoltà andranno superate. Il mister biancoceleste ha scelto di rimanere laddove altri avrebbero subito preparato le valigie, scegliendo l'amore per un intero popolo alle logiche del calcio(mercato). Il Comandante non ha mollato, ma ora le difficoltà lo stanno già provando: secondo Il Messaggero, è vero che la tiroide lo tormenta e la pressione fa su e giù, ma in realtà Sarri stava già bene poco dopo il triplice fischio e parlava serenamente dentro lo spogliatoio. Secondo il quotidiano, le vertigini da bassa classifica e la frustrazione potrebbero aver preso il sopravvento.

