Lazio - Torino, Trevisani sul rigore: "Vi rendete conto cosa non aveva fischiato?"

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

A Pressing l’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato gli episodi di Lazio - Torino, in particolare l’assegnazione del rigore per fallo di Dembele su Noslin dopo check e review durati più di cinque minuti. Sul tema si è espresso anche il giornalista Riccardo Trevisani: “Ma vi rendete conto che rigore non era stato fischiato? Cinque minuti di interruzione per una cosa chiarissima. E poi dopo aver detto dell’arbitro parliamo dei giocatori in campo, uno si butta l’altro pure, tutti a simulare e tu non fai niente?”.

