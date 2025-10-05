Lazio, il bacio di Cataldi: gol su rigore ed esultanza sotto la Nord - FOTO

Gol ed esultanza sotto la Nord. L'ha ripresa Cataldi: rigore all'ultimo, pareggio 3-3 contro il Torino e bacio allo stemma. "Con la Lazio non ho rivincite, sono contento di essere tornato a difendere i miei colori", ha detto nel post partita. E così ha fatto. Nel momento di difficoltà si è preso la responsabilità di calciare un rigore pesantissimo e realizzarlo. Nelle sue storie Instagram ha caricato la foto della sua esultanza sotto la Curva, con il bacio allo stemma. Nessun commento, parla la foto. Di seguito il post.

