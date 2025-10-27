Lazio, 100 volte Guendouzi: il francese festeggia sui social - FOTO
Matteo Guendouzi ha festeggiato le 100 presenze in biancoceleste nel migliore dei modi, contribuendo al successo ottenuto dalla Lazio contro la Juventus. Partito dal primo minuto, il francese è rimasto in campo per tutta la gara, offrendo la solita prova di corsa e sostanza.
Arrivato in biancoceleste nel 2023 dall'Olympique Marsiglia, il centrocampista si è da subito imposto come uno dei leader del gruppo, rimanendo raramente fuori dal campo e facendosi apprezzare dal popolo laziale per la tenacia e il grande spirito di sacrificio mostrati in ogni sua apparizione.
Per celebrare questo traguardo, la Lazio ha pubblciato sui propri profili social una grafica a lui dedicata, che è stata repostata dallo stesso Guendouzi in una storia su Instagram, nella quale è emersa tutta la sua fierezza per le prime 100 presenze da lui disputate con l'aquila sul petto.