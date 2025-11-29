Lazio, Cancellieri presto papà: i dolci scatti con la compagna
In attesa del suo ritorno in campo dopo l'infortunio, Cancellieri si gode i mesi che lo lo separano dalla nascita della sua prima figlia assieme alla compagna
29.11.2025 11:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
Ancora fuori per infortunio, Matteo Cancellieri sta lavorando per tornare al più presto agli ordini di Sarri. L'attaccante si è ritrovato titolare quasi per caso in estate sostituendo Isaksen alle prese con la mononucleosi e non ha più perso il posto, prima di dell'infortunio subito contro l'Atalanta.
Un periodo lontano dal campo meno duro di quanto potrà sembrare, dal momento che Cancellieri lo sta vivendo a fianco della sua compagna in dolce attesa. I due sono aspettano una bimba che nascerà nelle prossime settimane e a cui l'attaccante ha già dedicato la sua prima rete stagionale.
Di seguito le ultime foto della coppia postate su Instagram:
