Lazio - Milan e quel gol di Nesta in finale: il ricordo
04.12.2025 18:00 di Simone Locusta
Sono molti i precedenti tra Lazio e Milan. Alcuni sono impressi nella memoria dei tifosi biancocelesti per il loro significato negativo. Altri, invece, rappresentano l'estasi di anni gloriosi.
Uno di questi è senza dubbio la vittoria della Coppa Italia del 1998, il primo trofeo dell'era Cragnotti e la seconda Coppa Italia della storia biancoceleste.
Ai tempi, la competizione si decideva in una doppia finale da andata e ritorno. In quell'occasione, la Lazio perse la prima sfida a San Siro per 1-0, ma al ritorno cambiò tutto. Il match dell'Olimpico fu deciso da un predestinato Alessandro Nesta, autore del 3-1 finale.
A poche ore dal match di questa sera di Coppa Italia, la società ha voluto ricordare quella sfida sui propri canali social.
