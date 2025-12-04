La Lazio voleva Florenzi: il racconto del retroscena
RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Alessandro Florenzi, ex terzino di Roma e Milan, tra le altre. Nello specifico ha raccontato un retroscena agli inizi della sua carriera, quando su di lui c'era anche la Lazio. Di seguito le sue parole.
"I miei gestivano un campo sportivo ad Acilia, vicino Roma. Quando uscivo da scuola andavo dietro ai container che facevano da spogliatoio, c’era uno spazietto sterrato dove passavo le mie giornate con un pallone, il triplice fischio me lo dava mia madre quando urlava che chiudevamo e dovevamo tornare a casa. Ero un bambino felice, ero piccoletto e tutti mi chiamavano Sandrino".
"Mi volevano Lazio e Roma? I miei mi fecero: scegli tu, il posto in cui ti senti più a tuo agio. E appena uscito da Trigoria dissi subito: “Voglio giocare qui”. Mica pensavo che ci avrei passato quasi tutta la carriera...".