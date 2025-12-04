Formula 1 | La nuova Ferrari 2026 lascerà tutti a bocca aperta: le ultime
04.12.2025 13:41 di Giovanni Parterioli
La Formula 1 guarda con attenzione al futuro della Ferrari. Dopo il flop del 2025, la Ferrari guarda al 2026 con attenzione. Quali novità ci saranno in termini di soluzioni? Da quanto filtra da Maranello si parla di soluzioni innovative. Andiamo quindi a capire il perché dell'abbandono al 2025 e le prime informazioni sul 2026. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo delle ultime f1 news su >>> FERRARI 2026 <<<