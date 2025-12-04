Coppa d'Africa, altro indizio sulla partenza: ci pensa l'Everton

La Lazio attende la partenza dei propri giocatori per la Coppa d'Africa. Saranno convocati Dia e Dele-Bashiru, salvo sorprese rispetto a Belahyane con il Marocco.
La Lazio attende la partenza dei propri giocatori per la Coppa d'Africa. Saranno convocati Dia e Dele-Bashiru, salvo sorprese rispetto a Belahyane con il Marocco. Con ogni probabilità lasceranno Formello il 15 dicembre: la Fifa avrebbe dato l'ok ai club per trattenere i calciatori fino a quella data. 

Un primo indizio era arrivato da Slot, allenatore del Liverpool, che prima del Sunderland aveva parlato della situazione di Salah con l'Egitto. Ora ne è arrivato un altro, sempre in Premier League. L'Everton infatti ha annunciato che Gueye e Ndiaye partiranno con il Senegal proprio il 15 dicembre.

Si tratta della stessa Nazionale di Dia. I due giocatori saranno a disposizione per la partita contro il Chelsea del 13 dicembre, proprio quando la Lazio affronterà il Parma al Tardini. 

