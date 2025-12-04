Coppa d'Africa, altro indizio sulla partenza: ci pensa l'Everton
La Lazio attende la partenza dei propri giocatori per la Coppa d'Africa. Saranno convocati Dia e Dele-Bashiru, salvo sorprese rispetto a Belahyane con il Marocco. Con ogni probabilità lasceranno Formello il 15 dicembre: la Fifa avrebbe dato l'ok ai club per trattenere i calciatori fino a quella data.
Un primo indizio era arrivato da Slot, allenatore del Liverpool, che prima del Sunderland aveva parlato della situazione di Salah con l'Egitto. Ora ne è arrivato un altro, sempre in Premier League. L'Everton infatti ha annunciato che Gueye e Ndiaye partiranno con il Senegal proprio il 15 dicembre.
Si tratta della stessa Nazionale di Dia. I due giocatori saranno a disposizione per la partita contro il Chelsea del 13 dicembre, proprio quando la Lazio affronterà il Parma al Tardini.
Idrissa Gana Gueye and Iliman Ndiaye will report to Senegal for AFCON 2025 on Monday 15 December. 🇸🇳— Everton (@Everton) December 3, 2025
They will therefore both be available for our game at Chelsea on Saturday 13 December. pic.twitter.com/e2GiGWNkHP