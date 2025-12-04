Lazio - Milan, Tare pronto alla prima da ex all'Olimpico
RASSEGNA STAMPA - Il 28 maggio 2023 Igli Tare entrava per l'ultima volta allo stadio Olimpico in veste di direttore sportivo biancoceleste. La partita era Lazio - Cremonese e appena una settimana dopo il club ufficializzò il suo addio attraverso un comunicato.
Per l'attuale ds rossonero, dunque, Lazio - Milan sarà una serata speciale, che lo vedrà tornare per la prima volta da ex in quella che per 18 anni è stata la sua casa. Nei 15 vissuti da dirigente al fianco di Lotito, la bacheca dei trofei club si è arricchita di tre Coppe Italia e altrettante Supercoppe.
Come ricorda il Corriere dello Sport, poi, Tare ritroverà anche alcuni dei calciatori che fece approdare lui stesso alla Lazio. Tra questi c'è capitan Zaccagni, arrivato nel 2021 per 7,3 milioni di euro; Pedro preso a zero dalla Roma; ma anche la coppia di centrali composta da Alessio Romagnoli e Mario Gila. Insomma, in questa Lazio c'è ancora tanto di Tare, che sicuramente all'Olimpico ha lasciato un pezzo di cuore.