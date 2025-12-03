Valentini critica il Var dopo Milan - Lazio: le sue parole
Ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini si è soffermato sull'utilizzo del Var in Serie A esprimendo il suo pensiero sul rigore nato alla Lazio nell'ultima gara contro il Milan.
03.12.2025 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"C'è una grande confusione al momento sull'utilizzo del Var. Anche l'unica cosa oggettiva, come il fuorigioco, ora è finita in discussione. Così si creano dei cortocircuiti tra sala Var e arbitri in campo. Ieri sera l'ultimo difendente aveva tenuto in realtà in gioco David in occasione del gol annullato".
"Quello che è successo in Milan-Lazio poi grida ancora vendetta al cielo. L'arbitro è stato chiamato erroneamente al Var e si è inventato un fallo inesistente. Così non si può più andare avanti e si crea solo confusione".
