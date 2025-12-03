Bologna, si rivede Immobile: è convocato per il Parma
Ciro Immobile torna tra i convocati del Bologna. L'ex attaccante della Lazio ritorna a disposizione dopo l'infortunio rimediato lo scorso 23 agosto,alla prima giornata di campionato contro la Roma.
03.12.2025 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ciro Immobile torna tra i convocati del Bologna. L'ex attaccante della Lazio ritorna a disposizione dopo l'infortunio rimediato lo scorso 23 agosto,alla prima giornata di campionato contro la Roma.
Ora sarà in panchina per la gara di Coppa Italia dei rossoblù contro il Parma. Di seguito l'elenco completo di Italiano.
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia;
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea;
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.