Lazio, Manfredini e il rapporto con Lotito: il suo racconto
Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Christian Manfredini ha ripercorso tutta la sua carriera. Una parte l'ha dedicata anche al suo percorso alla Lazio e al suo rapporto con il presidente Lotito, che nel 2011 l'aveva messo fuori rosa.
03.12.2025 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"Con Inzaghi e Tare alla Lazio scommettevamo su qualsiasi cosa e ogni volta c’era un vincitore diverso. Ci giocavamo 50 euro su chi riusciva a bere tre litri di acqua o tè freddo in due minuti. Ci divertivamo un sacco, non sa quante risate".
"Lotito è una persona diretta. Vive lo scontro: se non hai forza contrattuale, ti schiaccia. Non guarda in faccia nessuno. Alla Lazio ho vissuto comunque anni bellissimi, ho tanti ricordi positivi".
