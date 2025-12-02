Lazio, ancora panchina per Mandas? Il punto di Petrucci

Matteo Petrucci, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha fatto il punto in casa Lazio dopo Milan-Lazio e in vista della Coppa Italia

Referto arbitrale, le scelte di Sarri e la situazione tra Dia, Dele-Bashiru e Insigne. Questi sono i temi che Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, ha commentato intervenendo in diretta ai microfoni di Radio Laziale.

REFERTO ARBITRALE - "C’era il timore per quello che era emerso dal referto dell’arbitro dopo la partita con il Milan, ma non dovrebbero esserci squalifiche, si va verso una multa".

LE SCELTE DI SARRI - "Non mi aspetto in Coppa Italia una Lazio diversa dalla solita squadra, massimo due tre cambi di formazione. Il cambio in porta non lo darei per scontato, dire che giocherà Mandas al posto di Provedel è prematuro perché la decisione non è stata presa. Castellanos ci sarà e farà staffetta con Dia partendo dal primo minuto, mentre Nuno Tavares viene da una buona settimana di allenamento, può iniziare da titolare. A centrocampo si ripartirà dai tre di San Siro, e poi vediamo se Sarri risparmierà un centrale per far spazio a Patric o Provstgaard".

DIA E DELE-BASHIRU - "Ad oggi sia Dia che Dele-Bashiru saranno a disposizione per il Bologna, si sta lavorando per cercare di averli anche contro il Parma per poi far partire entrambi i giocatori per la Coppa d’Africa".

INSIGNE - "Insigne si può tesserare, ma per far spazio a lui bisogna levare qualcuno dalla lista over".