Coppa Italia, Lazio-Milan: dove vedere il match in tv e streaming
La Lazio è reduce dalla pesante sconfitta contro il Milan in campionato. Pesante non solo per l'ottima prestazione della squadra di Sarri, beffata sull'unica distrazione difensiva, ma soprattutto per il rigore negato nel finale di partita, quando Pavlovic mura con il gomito il tiro di Romagnoli e impedisce la segnatura della rete.
Un episodio che ha fatto infuriare i biancocelesti che giovedì, 4 dicembre alle ore 21.00, torneranno in campo allo Stadio Olimpico di Roma proprio contro i rossoneri di Massimiliano Allegri per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Sarri proverà ad approfittare della spinta dell'ambiente per prendersi l'accesso ai quarti e iniziare alla grande il proprio cammino.
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN - A tal proposito, la sfida tra Lazio e Milan sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e gratuitamente su Italia 1, canale numero 6 del Digitale Terrestre. La partita sarà inoltre disponibile in diretta streaming gratuito su Mediaset Infinity, sia tramite l'app che il browser, o sul sito di SportMediaset.