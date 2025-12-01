Lazio, la società ricorda Arturo Diaconale: il comunicato
La Lazio ricorda Arturo Diaconale. Cinque anni fa, il 1 dicembre 2020, ci lasciava il giornalista e portavoce del club biancoceleste.
01.12.2025 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio ricorda Arturo Diaconale. Cinque anni fa, il 1 dicembre 2020, ci lasciava il giornalista e portavoce del club biancoceleste.
Attraverso un post sui social, la società l’ha omaggiato. Di seguito la nota.
“A cinque anni dalla sua scomparsa, la S.S. Lazio ricorda con affetto e commozione Arturo Diaconale: un grande giornalista, uno straordinario laziale, che ha sempre difeso le sue idee ed i nostri colori con fermezza, passione e convinzione”.
A cinque anni dalla sua scomparsa, la S.S. Lazio ricorda con affetto e commozione Arturo Diaconale: un grande giornalista, uno straordinario laziale, che ha sempre difeso le sue idee ed i nostri colori con fermezza, passione e convinzione #AvantiLazio pic.twitter.com/0uDYRJiDdo— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 1, 2025
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.