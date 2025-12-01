Lazio, Cardone si sbilancia sul mercato: la sua visione

Giulio Cardone ha affrontato diverse tematiche relative a Milan - Lazio nel suo intervento a Radiosei. Il giornalista di Repubblica ha parlato della decisione del rigore non dato ai biancocelesti e del conseguente silenzio stampa, soffermandosi poi sulle parole pronunciate dal ds Fabiani prima della gara e su quello che potrebbe essere il margine manovra per il mercato di gennaio. Di seguito le due dichiarazioni:

“Il comunicato della Lazio sugli arbitri aveva spiazzato tutti, Sarri in primis visto che i concetti espressi erano opposti a quelli del tecnico; chiarito ciò, non è detto che devi rimanere poi in silenzio dopo quanto accaduto sabato".

"Un arbitro di esperienza, all’altezza di un importante Milan-Lazio, ci poteva essere. Hanno scelto questo ragazzo che, come gli ha ricordato Allegri, aveva anche il macigno di Milan-Cremonese. La Lazio ha messo Pinzani, ex braccio destro di Rocchi, per cercare di migliorare i rapporti con gli arbitri; il mister si sfoga dopo la gara con l’Inter e coerentemente con il tentativo di addolcire i rapporti con gli arbitri, esce quel comunicato da parte della Lazio".

"Quello è rigore sempre, Pavlovic ritrae il braccio perché se ne accorge. Fallo di Marusic? Ma quale fallo".

"Castellanos penso che giochi giovedì; Dia dovrebbe partire dopo Bologna-Lazio ma la società ha chiesto al Senegal di fargli raggiungere la Nazionale dopo Parma-Lazio".

"Fabiani sabato ha detto che il presidente ha rassicurato tutti sul fatto che il mercato si farà: certo, a saldo zero si potrà fare. Vediamo tra pochi giorni, il 16 dicembre, quale sarà il verdetto della nuova commissione; per me sarà a saldo zero. Su Insigne il ds ha fatto zero a zero, parlava della lista over 22: a me risulta che l’accordo con il calciatore c’è già, Lotito ha parlato con l’agente D’Amico”.