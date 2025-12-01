Pietrangeli, disposto il minuto di silenzio in tutte le competizioni
Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, con ok della Figc ha disposto un minuto di silenzio per ricordare il tennista scomparso
01.12.2025 12:55 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
L'Italia e il mondo dello sport piangono la scomparsa di Nicola Pietrangeli, morto all'età di 92 anni. La legenda del tennis italiano, come disposto dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, sarà ricordata in tutte le gare delle competizioni che andranno in scena oggi, nei prossimi giorni e nel weekend.
E dunque, sarà osservato un minuto di silenzio in tutti i campi. A renderlo noto è stata la Figc con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.