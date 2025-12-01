Lazio, Sarri pensa e l'undici anti-Milan: Mandas spera
RASSEGNA STAMPA - La Lazio torna ad allenarsi a Formello per preparare subito la rivincita contro il Milan in Coppa Italia, dopo la bruciante sconfitta di San Siro.
Come riporta il Corriere dello Sport, Sarri ripartirà sicuramente dalla buona prova di Vecino, utilizzato da regista in assenza di Cataldi e Rovella: non è il suo ruolo naturale, ma ha garantito ordine, posizione e copertura, convincendo il tecnico a confermarlo al centro del gioco. Basic resta l’alternativa d’emergenza in regia, come successo a San Siro dopo l'uscita dell'uruguaiano.
In vista del doppio confronto con il Milan, Sarri valuta rotazioni: possibile debutto stagionale di Mandas per far riposare Provedel, mentre in difesa potrebbero esserci cambi per gestire le energie. Riflettori su Hysaj, che può giocare solo in Coppa Italia dopo l’esclusione dalla lista Serie A, e resta da valutare anche il recupero di Tavares.
La Coppa diventa inoltre un’occasione importante per aumentare il minutaggio di Dele-Bashiru e Castellanos, entrambi rientrati a San Siro dopo lunghi stop. Sarri prenderà le decisioni definitive dopo il giorno di riposo concesso alla squadra.