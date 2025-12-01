Serie A, oggi tocca a Immobile: l'ultima sfida in programma
01.12.2025 12:00 di Simone Locusta
Si è quasi concluso il tredicesimo turno della Serie A 2025/26. Napoli, Milan, Inter vincono e provano a correre lontano dalle altre, ma è ancora presto per parlare di fuga scudetto. La Juventus vince e spera in una rimonta, mentre il Bologna spera di poter rimanere agganciata al treno e sogna una stagione memorabile.
Il percorso dei felsinei continua stasera, con la Cremonese che proverà a strappare punti preziosi in trasferta. Immobile rientra dall'infortunio e scalpita per tornare in campo. Difficile che Italiano lo rischierà dall'inizio e per un ampio minutaggio.
La sfida tra Bologna e Cremonese, che ciuderà la giornata, si giocherà questa sera alle ore 20:45.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.