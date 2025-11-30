Calciomercato Lazio | Insigne al Napoli? Manna fa chiarezza
CALCIOMERCATO LAZIO - Lorenzo Insigne in dirittura di arrivo in casa Lazio? I biancocelesti sicuramente non dovranno affrontare la concorrenza del Napoli. I partenopei, infatti, in passato avevano messo nel mirino il loro ex capitano, cercando di riportarlo 'a casa' durante il mercato estivo.
MANNA - A confermare, però, il passo indietro fatto dal Napoli è stato lo stesso direttore sportivo partenopeo ai microfoni di DAZN. Giovanni Manna, infatti, prima del fischio d'inizio della partita contro la Roma ha spiegato la posizione del club sul giocatore. Di seguito le sue parole.
LE PAROLE DI MANNA SU INSIGNE - "Ne abbiamo parlato a giugno e luglio, attualmente davanti siamo coperti. Lorenzo è stato un grande giocatore del Napoli, non siamo orientati in quella direzione”.