Lazio, Hysaj ci sarà contro il Milan in Coppa Italia: ecco perché

Maurizio Sarri potrà contare su Elseid Hysaj per la sfida dell'Olimpico contro il Milan, la seconda in pochi giorni: ecco il motivo.

La Lazio affronterà il Diavolo in un doppio confronto dal grande significato. Prima a San Siro e poi all'Olimpico, Sarri e Allegri si sfideranno sia in campionato che Coppa Italia.

Il tencico biancoceleste ha fatto la sua scelta. Dopo tante indiscrezioni, alla fine Fisayo Dele-Bashiru è stato reinserito in lista Serie A e sarà dunque disponibile per il match di questa sera. A perdere il posto nella stessa è stato Elseid Hysaj: il calciatore non rientrava più nei piani a lungo termine della Lazio, il suo minutaggio era più che ridotto e il suo contratto è in scadenza a giugno.

Hysaj è sul mercato ma, qualora servisse, potrà ancora dare una mano a Sarri e compagni. Infatti, Hysaj potrà comunque giocare contro il Milan, ma solo nella seconda sfida, quella di Coppa Italia. Per essere disponibile non ci sono limitazioni e ogni tesserato può scendere in campo.

La stessa situazione accadde lo scorso anno quando c'era Baroni in panchina. Contro il Napoli, a dicembre 2024, scese in campo proprio Hysaj dal primo minuto; mentre contro l'Inter, a febbraio 2025, scese in campo Pellegrini, sempre dall'inizio. Entrambi i giocatori in quel momento si trovavano fuori dalla lista per il campionato.