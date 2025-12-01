Calciomercato Lazio | Mandas è in uscita: il punto sul greco
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - È arrivato il momento di Christos Mandas. Giovedì sera, all'Olimpico contro il Milan, può esordire con la maglia biancoceleste in questa stagione. Ma questo non cambierà il suo futuro, ormai lontano da Roma.
Il portiere greco ha la porta sbarrata da Provedel e vuole poter crescere e giocare altrove. Mandas spera di trovare squadra, Sarri al momento non lo vede.
La sua valutazione è scesa vertiginosamente: se in estate si parlava di cifre vicine ai 20 milioni di euro, oggi si è almeno dimezzata ed è di circa 8 milioni di euro. Ci sono diverse squadre interessate, sia in Serie A che all'estero.
Come riporta Il Tempo, il Parma lo prenderebbe in prestito. Ma la Lazio ha bisogno di incassare e fare plusvalenza. Possono arrivare offerte dalla Premier League o dalla Liga, nei mesi scorsi c'era il Wolverhampton sulle sue tracce.
La società ha individuato in Italia i nomi dei suoi possibili sostituti. Filip Stankovic del Venezia e di Lorenzo Palmisani del Frosinone sono i candidati principali a prendere il posto del portiere greco. Sempre secondo lo stesso quotidiano, nel mirino della Lazio sarebbe finito anche Mads Hermansen, estremo difensore del West Ham arrivato in estate dal Leicester City, ma che dopo quattro partite ha perso il posto in favore di Areola.