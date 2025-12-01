La Juve Stabia come la Lazio: "Lasciamo parlare le immagini" - VD
La Juve Stabia non ci sta. Sulle polemiche segue le orme della Lazio e decide di “far parlare le immagini”. È quanto successo nell’ultima giornata di Serie B, nel match contro il Monza (terminato 2-2).
I gialloblù hanno protestato sui social per un rigore non concesso dall’arbitro Allegretta a seguito del fallo di Ravanelli su Candellone. Per questo hanno pubblicato il video dell’episodio imitando la società biancoceleste: “Lasciamo parlare le immagini”, si legge.
Lo stesso ha fatto la Lazio dopo la sconfitta contro il Milan: annunciato il silenzio stampa (la Juve Stabia, invece, ha parlato nel post partita), sui social è stato condiviso il fallo di mano di Pavlovic in area di rigore sul tiro di Romagnoli. L’arbitro Collu, in questo caso, ha ammesso l’irregolarità dell’azione, segnalando però un intervento irregolare e precedente di Marusic sul difensore rossonero.