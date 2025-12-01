Lazio, Romagnoli avrebbe segnato! L'analisi di De Grandis

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha commentato ai microfoni di Radio Laziale la partita persa dalla Lazio contro il Milan

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la partita persa 1-0 contro il Milan di sabato sera, partendo dall'episodio che ha infiammato il finale di match con il mancato rigore fischiato in favore della Lazio. Di seguito le sue parole.

IL FALLO DI MANO - "Il fallo c’è, ma lo riceve Marusic. Rocchi dice che sono due errori: non era rigore, ma non era fallo, possiamo anche dire che il rigore è al limite, ma sono stati dati dei rigori in queste giornate incredibili per fallo di mano. Il tiro di Romagnoli avrebbe preso in contro-tempo Maignan, quel fallo di mano crea un danno perché toglie il goal, poi iniziano le comiche. Si dice che Pavlovic non abbia visto la palla, non ne sono sicuro, ma dal modo in cui ritrae il braccio si capisce che sa di averla colpita".

LA PARTITA - "La Lazio avrebbe meritato ampiamente il pareggio, e il Milan non meritava la vittoria. La Lazio ha fatto un grandissimo primo tempo e difensivamente una partita perfetta. Dia non può fare questo ruolo da solo con le sue caratteristiche, sulla palla messa in mezzo da Zaccagni non è riuscito a capire il movimento così come Isaksen che non si butta mai dentro".