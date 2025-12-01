Juve, tegola Vlahovic: l'esito degli esami strumentali

Il serbo è uscito alla mezz'ora della sfida contro il Cagliari: per lui una lesione di alto grado della giunzione dell’adduttore lungo di sinistra
Brutte notizie per la Juventus di mister Spalletti che dovrà fare a meno, in vista dei prossimi impegni di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è stato costretto a uscire causa infortunio durante la sfida contro il Cagliari e i controlli hanno evidenziato una lesione all’adduttore.

“In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical”.

“Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”, si legge nella nota del club.

Al momento non sono chiari i tempi di recupero ma il rischio è di poter rimanere ai box per i prossimi tre mesi.

