Roma - Napoli, ma quale fallo su Koné? Tutto regolare: la moviola
Roma - Napoli termina tra le proteste. I tifosi giallorossi hanno contesto l'azione che ha portato al gol decisivo di Neres, viziata (a detta loro) da un fallo di Rrahmani su Koné. Niente di tutto questo: la moviola dei quotidiani dà ragione all'arbitro Massa, che ha correttamente convalidato la rete. Di seguito le pagelle.
IL CORRIERE DELLO SPORT: "Massa 6: Nell’APP dell’azione del gol di Neres, Rrahmani entra in scivolata su Koné, tocca il pallone e questo lo salva dal fallo, anche se il pallone stesso resta li e Koné, senza quell’intervento, avrebbe potuto puntare verso la porta. Ma conta tutto quello che avviene prima e allora, prima del contatto, c’è un tocco sul pallone che cambia direzione, giusto non intervenire da parte del VAR".
LA GAZZETTA DELLO SPORT: "Massa 6: Partita non troppo complicata per Massa. Un solo episodio dubbio. La Roma infatti protesta sul gol del Napoli per un intervento di Rrahmani su Koné nell’avvio dell’azione. Il giocatore azzurro prima tocca il pallone con la punta del piede e poi, sullo slancio, prende la caviglia del giallorosso: anche il check conferma la decisione dell’arbitro che era ben posizionato. Al 40’ leggero contatto Rrahmani-Pellegrini in area, corretto non fischiare".
TUTTOSPORT: "Massa 6: Direzione pulita e senza bisogno di revisioni. Lascia giustamente proseguire sul contatto Rrahmani-Koné che porterà al gol degli azzurri".
IL MESSAGGERO: "Massa 5,5: La Roma protesta nell'azione del gol di Neres per un fallo iniziale su Koné ma Rrahmani tocca prima la palla. Non convince la gestione della gara e dei cartellini".