Calvarese promuove Collu dopo Milan - Lazio: il suo parere
Si continua a parlare dell'arbitro Collu e della sua gestione durante Milan - Lazio. Nei minuti finali, infatti, il direttore di gara ha negato un calcio di rigore ai biancocelesti per un fallo di mano di Pavlovic.
01.12.2025 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo la review al VAR, infatti, ha ammesso l'irregolarità del tocco del difensore, ma concedendo la punizione ai rossoneri per un fallo precedente di Marusic. L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, attraverso il suo profilo Instagram, ha promosso la prestazione di Collu a San Siro.
Questa la motivazione del 6,5: "Non ha colpe sull'episodio (avrebbe fatto giocare): l'errore è del VAR". Di seguito il post.
