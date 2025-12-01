Impallomeni sta con la Lazio: "Pavlovic scaltro, era rigore"
Da Milan - Lazio resta solamente l'episodio sul finale che ha condizionato il risultato finale della partita. L'arbitro Collu ha negato un calcio di rigore alla formazione biancoceleste per un fallo di mano di Pavlovic.
01.12.2025 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il direttore di gara, infatti, ha ammesso l'irregolarità del tocco del centrale rossonero, fischiando però un intervento precedente di Marusic proprio sul suo avversario.
Su quanto accaduto si è espresso il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Questo è ciò che ha detto: "Milan - Lazio? Per me era rigore. Per me allarga il gomito Pavlovic, è stato scaltro".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.