GOSSIP | Seredova, l'inedito retroscena sull'addio a Buffon
01.12.2025 18:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Lunga e interessante intervista quella rilasciata da Alena Seredova sulle pagine del Secolo XIX. L’ex modella ha ripercorso la sua carriera ed è tornata a parlare anche della fine della sua storia d’amore con Buffon svelando un retroscena inedito. Non solo la Seredova ha parlato anche del figlio Louis Thomas che ha scelto le orme di papà Buffon... <<< ALENA SEREDOVA >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide