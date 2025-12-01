Sassuolo, guai per Grosso: l'esito degli esami di Berardi
L'attaccante del Sassuolo rimarrà ai box almeno per i prossimi 45 giorni con ritorno in campo fissato direttamente per il 2026
01.12.2025 18:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Brutte notizie per il Sassuolo di mister Grosso che dovrà fare a meno di Berardi per i prossimi impegni.
L’attaccante ha infatti rimediato un infortunio nella sfida contro il Como e, dopo i controlli di rito, è emersa una lesione di medio grado al flessore della gamba destra ce lo terrà ai box per almeno 45 giorni.
Berardi tornerà in campo direttamente nel 2026 e salterà sicuramente le partite contro Fiorentina, Milan, Torino, Bologna, Parma Juve e Roma e potrebbe rientrare in campo in occasione della sfida contro il Napoli in programma il prossimo 17 gennaio.
Jessica Reatini
