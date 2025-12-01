Roma | Zazzaroni chiama i Friedkin: "Ora servono rinforzi!"

Ivan Zazzaroni commenta Roma - Napoli. Sulle pagine de Il Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano ha parlato della sconfitta dei giallorossi per mano di Neres, autore del gol decisivo nel secondo tempo.

Ivan Zazzaroni commenta Roma - Napoli. Sulle pagine de Il Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano ha parlato della sconfitta dei giallorossi per mano di Neres, autore del gol decisivo nel secondo tempo, richiedendo ai Friedkin nuovi rinforzi per Gasperini. Di seguito le sue parole.

"[...] Il punto è questo: rispetto alla Roma il Napoli ha di più anche quando ha di meno. A Conte mancavano Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Spinazzola, Gutierrez e Meret e nonostante le assenze ha potuto sfruttare nuovamente Neres e Lang togliendo i riferimenti alla difesa di Gasperini: e allora ciò che era largo, soprattutto con Politano, ora è stretto, Lang e Neres hanno un raggio d’azione ampio e meno prevedibile".

"Quando Gasperini ha voluto sostituire Ferguson, impresentabile, è potuto ricorrere esclusivamente a Baldanzi del quale l’irlandese è la matrioska. Non appena Conte ritroverà tre dei suoi uomini-faro, il Napoli avrà tutta un’altra consistenza. La Roma ha una sola via per continuare a frequentare le primissime posizioni: le correzioni del mercato a gennaio. Lo so che sto scrivendo una banalità, qualcosa di ripetuto decine di volte da agosto a oggi, ma non vedo alternative. La squadra, che ha una volontà e una tenuta eccellenti, si ferma troppo spesso al limite dell’area avversaria, che peraltro occupa male. I Friedkin devono dare una mano al tecnico perché la stagione autorizza sogni di gloria: servono almeno due interventi, un centravanti e l’esterno sinistro che permetta a Wesley di tornare sulla fascia naturale".