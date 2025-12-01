Milan - Lazio, l'ex arbitro Minelli: "Il fallo di Marusic è inventato!"

Si continua a parlare dell'episodio nel finale di Milan - Lazio. Il direttore di gara Collu ha negato un calcio di rigore alla squadra di Sarri per il tocco di mano di Pavlovic, segnalando il fallo precedente di Marusic sul difensore rossonero.

Si continua a parlare dell'episodio nel finale di Milan - Lazio. Il direttore di gara Collu ha negato un calcio di rigore alla squadra di Sarri per il tocco di mano di Pavlovic, segnalando invece il fallo precedente di Marusic sul difensore rossonero. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'ex arbitro Daniele Minelli si è espresso su quanto accaduto a San Siro. Di seguito le sue parole.

"Fallo 'inventato' di Marusic? Il termine "inventato" è la parola giusta. In teoria il protocollo c'è ma è chiaro che se una volta non viene seguito da una parte e una volta non viene seguito dall'altra diventa complicato. Questi episodi portano a una serie di confusioni, che ho sempre sostenuto siano anche all'interno del gruppo a causa di una gestione tecnica non corretta, che portano a non saper cosa si debba fare. Tutto si spiega anche con ciò che successe dopo Parma-Milan e il rigore non assegnato per un fallo su Saelemaekers".

"Nei giorni scorsi venne detto che sarebbe meglio fare una on field review in più che in meno, ed ecco che sabato a San Siro si è applicata questa idea. Ed è normale che se viene fatta al novantesimo in una partita tirata, per un rigore che non c'è, la gestione diventa disarmante. L'OFR non doveva esserci e anzi, qualora fosse stato assegnato c'erano gli estremi per toglierlo. Tutto comunque è diventato difficile. La gestione interna sta creando una confusione pazzesca. Siamo alla tredicesima giornata e non so in che modo si possa rientrare in carreggiata".

"Il calcio d'angolo negato poi alla Lazio? È tutta una conseguenza di una gestione che non trova delle giustificazioni ma non è la prima di quest'anno. Oltretutto creata dal VAR che dovrebbe correggere gli errori. C'è confusione in una gestione che secondo me è ampiamente arrivata al capolinea. Sarà difficile rientrare, visto che gli episodi creano una storicità pericolosa. Queste situazioni sono inspiegabili".