Lazio, Garbo: "Su Marusic non era fallo! E il rigore..."
01.12.2025 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Daniele Garbo ha parlato ai microfoni di TMW Radio soffermandosi su diversi temi relativi all'ultima giornata di Serie A. In particolare ha parlato del rigore non concesso alla Lazio contro il Milan per il fallo di mano di Pavlovic. Di seguito le sue parole.
"L'episodio di Pavlovic? Per me non si trattava in primis di rigore. L'arbitro è arrivato all'esito giusto tramite un percorso sbagliato, dato che il fallo di Marusic non esisteva proprio".
"Romagnoli tira da mezzo metro e il movimento di Pavlovic mi sembra nettamente congruo, altrimenti non si può più marcare. Poi ne abbiamo visti di peggio, quindi se fosse stato assegnato non mi starei stupito".
