FORMELLO - Lazio, cambi in Coppa Italia: quanti dubbi per Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Lazio inondata dai dubbi per il secondo round contro il Milan. Sono tutti in ballottaggio, dal portiere fino al centravanti. Mai come adesso la formazione è indecifrabile, Sarri ha solo due giorni per riflettere sulle rotazioni dopo la ripresa del pomeriggio. Bisognerà fare i conti anche con l'importanza della partita: attraverso la Coppa Italia si può arrivare in Europa.

In porta, Mandas potrebbe avere un chance dall'inizio: fin qui non hai mai giocato, la corsa con Provedel è apertissima e lo sarà fino alla rifinitura di mercoledì. In difesa può cambiare qualcosa, dai centrali ai terzini. Gila e Romagnoli non si sono mai fermati, così come Marusic. Può essere la volta buona per far rifiatare alcuni dei titolarissimi: scalpitano Patric e Provstgaard, così come Lazzari e Hysaj (giovedì può giocare, non ci sono limitazioni di lista). È in bilico anche Pellegrini, tallonato da Nuno Tavares.

Riflessioni in corso anche a centrocampo. Con Rovella e Cataldi out, è quasi scontata la presenza di Vecino come play; ma uno tra Guendouzi e Basic può finire in panchina, dipenderà dalle fatiche accumulate a San Siro. Si tiene pronto Dele-Bashiru, ritrovato sabato sera a gara in corso. Sull'attacco, occhi puntati al centro: Castellanos spera in una chance dall'inizio, a discapito di Dia. Attenzione anche sulle fasce: Pedro e Noslin cercano spazio, insidiano Isaksen e Zaccagni.