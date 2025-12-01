WOMEN | Sassuolo - Lazio, quando e dove seguire il match
La Lazio Women affronterà il Sassuolo al rientro dalla sosta per le Nazionali, l'appuntamento è fissato per lunedì 8 dicembre
01.12.2025 19:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Al rientro dalla pausa per le Nazionali, la Lazio Women affronterà il Sassuolo. La sfida è in programma lunedì 8 dicembre, calcio d'inizio ore 12:30 e si disputerà allo Stadio Comunale “Enzo Ricci” nella cittadina emiliana.
La partita, valida per l'ottava giornata di Serie A Femminile, sarà trasmessa in diretta su Dazn. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito sempre su Dazn.
