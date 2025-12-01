Simonelli: "VAR Milan-Lazio? Scene che non fanno bene al calcio"
Durante il Gran Galà del Calcio, il presidente di Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti. In particolare si è espresso sull'episodio del rigore negato alla Lazio nella gara contro il Milan per il fallo di mano di Pavlovic.
Di seguito le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: "VAR a chiamata? A me piacerebbe molto, dipende dall'IFAB, secondo me scene come quella di sabato scorso (in Milan-Lazio, ndr) non fanno bene al calcio".
"Il VAR deve intervenire negli episodi eclatanti, quindi il fatto che venga chiamato dagli allenatori io la vedo come un'innovazione positiva. Non dipende solo dall'Italia, ripeto, noi stiamo facendo una sperimentazione in Serie C che mi sembra stia andando abbastanza bene".