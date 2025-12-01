La Russa su Milan - Lazio: "Povero Lotito, sempre a lui..."

Tra gli ospiti presenti al Gran Galà del Calcio a Milano c'è il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti all'evento.

Tra gli ospiti presenti al Gran Galà del Calcio a Milano c'è il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti all'evento. Nello specifico si è espresso sul finale di Milan - Lazio, che ha visto un rigore negato ai biancocelesti da parte dell'arbitro Collu. Di seguito le sue parole.

"Le decisioni? A volte è rigore, a volte non è rigore… a volte è fallo di mano, a volte non è fallo di mano. Facessero a me delle cose del genere mi sarei arrabbiato tantissimo. Povero Lotito, sempre a lui capitano. Se non c'era? Ma Collu durante la partita aveva detto di sì, ha detto che non lo dava perché c'era un fallo. Per questo ripeto: a volte è rigore, a volte non è rigore… a volte è fallo di mano, a volte non è fallo di mano. La cosa bella è che lui ha detto che era rigore e gli arbitri hanno detto che non era rigore, che lui ha detto che c'era un fallo e gli arbitri hanno detto che non c'era fallo. Vedete voi…".

"Io non posso parlare male degli arbitri. Di qualche decisione sì, ma fare l'arbitro è una delle cose più difficili al mondo, perché è impossibile accontentare tutti. Da ragazzo io stesso volevo fare l'arbitro e feci il corso. Poi non ci provai nemmeno: negli anni Sessanta stare 90 minuti fermo in un posto per il capo dei 'Giovani di destra' non era 'igienico'".