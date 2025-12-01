Lazio, in arrivo il film sulla vita di Maestrelli: i dettagli

Sta per arrivare nelle sale italiane il film sulla vita di Tommaso Maestrelli, il fautore del primo scudetto nella storia della Lazio.

Una notizia inaspettata che farà felice tutti i tifosi della Lazio: è in arrivo il film sulla vita di Tommaso Maestrelli, l'allenatore che portò i biancocelesti alla conquista del primo scudetto della loro storia nel 1974.

A rivelarlo è stato l’amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, il quale ha presentato la lista dei prossimi film in arrivo. Come riporta Cinecittanews.it, oltre ad alcuni film come "Succederà questa notte" di Nanni Moretti (con Louis Garrel e Jasmine Trinca), "Le cose non dette" di Gabriele Muccino (con Stefano Accorsi e Miriam Leone) e "Scherzetto" di Mario Martone (con Toni Servillo), giusto per citarne alcuni, è in arrivo anche il film sul "maestro".

I dettagli non sono ancora molti, infatti questo progetto rientra ancora tra i titoli in fase di scrittura o pre-produzione. Il titolo ancora non è ufficiale, ma si sa già chi sarà l'attore che vestirà i panni di Tommaso Maestrelli: si tratta del celebre Kim Rossi Stuart, presente in film come "Il nome della rosa", "Pinocchio" e "Romanzo criminale", il quale sarà anche sceneggiatore e regista del progetto.

È ancora presto per parlare di data di uscita e dettagli ancora più precisi. L'unica cosa certa è che si tratta di un prodotto che i tifosi laziali attenderanno con trepidazione, nella speranza che sia all'altezza della storia leggendaria di Maestrelli e della sua banda del '74.