Bologna, Immobile torna contro la Lazio? Le sue condizioni

Prima della gara contro la Cremonese, il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio ha fatto il punto sulla formazione di Italiano, in vista anche della prossima partita contro la Lazio. In particolare ha chiarito le condizioni di Ciro Immobile e il periodo di forma di Dominguez.

Di seguito le sue parole: "Ciro si è fatto male in modo inaspettato, a un'età da grande campione. È stato sfortunato, non gli era mai capitato. Ha fatto un ottimo precampionato, ma l'infortunio è arrivato dal cielo, senza preavviso. Vuole ritrovare condizione e fiducia. Prima di rimettersi in mischia al 100% non può rischiare".

"Dominguez? Abbiamo ritrovato un giocatore. L'esclusione per il secondo anno dalla lista europea lo ha colpito molto. Purtroppo le regole non le facciamo noi. Aver passato un periodo fuori non lo ha aiutato, ma dimostra che chi si allena forte viene premiato. I ragazzi ci credono, come l'allenatore. Chiunque gioca porta prestazioni importanti e vittorie. Averlo recuperato è determinante: ha caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti esterni e ci darà una grande mano da stasera".