Milan - Lazio, Ferrara chiede: "E se Romagnoli avesse segnato?"
Nel corso di 'Fuoriclasse', la trasmissione in onda su Dazn di Diletta Leotta, Ciro Ferrara si è espresso sul rigore negato alla Lazio nella sconfitta contro il Milan per il tocco di mano di Pavlovic. L'arbitro Collu, infatti, ha segnalato un fallo di Marusic proprio sul difensore rossonero.
Nel corso di 'Fuoriclasse', la trasmissione in onda su Dazn di Diletta Leotta, Ciro Ferrara si è espresso sul rigore negato alla Lazio nella sconfitta contro il Milan per il tocco di mano di Pavlovic. L'arbitro Collu, infatti, ha segnalato un fallo di Marusic proprio sul difensore rossonero.
L'ex difensore ha guardato l'episodio da un'altra prospettiva, nel caso in cui il tiro di Romagnoli fosse entrato in porta. Di seguito le sue parole.
“Se Romagnoli avesse segnato, avrebbero fischiato il fallo di Marusic? Probabilmente no. Quando ho sentito l’arbitro mi sono meravigliato anche io, c’è stata la spiegazione che mi ha fatto pensare".
