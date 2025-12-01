Serie A, Lazio - Bologna: chi racconterà la sfida su Dazn
Nella quattordicesima giornata di Serie A la Lazio ospita il Bologna all'Olimpico: ecco le voci che racconteranno la sfida
01.12.2025 23:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Settimana intensa per la Lazio, dopo la trasferta a San Siro ritroverà il Milan in Coppa Italia all'Olimpico e poi, di nuovo in casa, ospiterà il Bologna. La sfida con i rossoblù, valida per la quattordicesima giornata di Serie A, è in programma domenica 7 dicembre alle 18.
Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn e a raccontarlo saranno le voci di Ricky Buscaglia, per la telecronaca, e Emanuele Giaccherini per il commento tecnico.
