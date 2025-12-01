Melli attacca: "Allegri merita tre mesi di squalifica!"

Franco Melli parla di Milan - Lazio. In collegamento a Radio Radio si è espresso su quanto successo nel finale, sia riguardo al calcio dii rigore negato ai biancocelesti che del testa a testa tra Allegri e l'arbitro Collu.

Franco Melli parla di Milan - Lazio. In collegamento a Radio Radio si è espresso su quanto successo nel finale, sia riguardo al calcio dii rigore negato ai biancocelesti che del testa a testa tra Allegri e l'arbitro Collu. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Il fallo di cui parla Collu non esiste. Il calcio ne esce con le ossa rotte. Sembrava una cosa tragicomica, tragicomica. In tanti anni che vedo il calcio non ho mai visto una messa in scena del genere, incredibile. Collu non sapeva che pesci prendere, Rocchi adesso se la riprende con i varisti. Ma dopo che abbiamo visto dare decine di rigori meno rigori di questo, qui si inventano la punizione che non c’è, non sa che dire! Allegri gli fa ‘sta messa in scena che è clamorosamente condizionante".

"Gli allenatori non dovrebbero permettersi di fare queste scene, l’arbitro non riesce fisicamente ad andare al VAR per 3 minuti. Certe cose non si possono fare. Peraltro dopo averlo rivisto, per l’arbitro quel tocco di mano era da calcio di rigore. È una cosa senza precedenti. Dovrebbero sospendere il campionato, perché è stata messa in discussione la funzione dell’arbitro che ormai è diventato una marionetta. Allegri merita tre mesi di squalifica, perché ha volutamente condizionato l’arbitro, impedendogli fisicamente di andare a vedere il monitor. È una guerra psicologica”.