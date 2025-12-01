Milan - Lazio, Oddi torna sul rigore e insinua: "Ogni volta..."

Giancarlo Oddi, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha commentato l'episodio del mancato rigore concesso dall'arbitro Collu

"Ritengo che quel calcio di rigore doveva essere assegnato alla Lazio". Ha esordito così Giancarlo Oddi ai micofoni di Radiosei. L'ex biancoceleste si è soffermato in particolar modo sull'episodio del rigore mancato: "Sarà un caso, ma quando si gioca a Milano o a Torino c’è sempre qualche problema. Ora noto che la colpa venga attribuita al Var che ha richiamato l’arbitro. Non sono d’accordo con questa visione, forse la Lazio ha fatto bene ad andare oltre ed evitare il peggio. Dopo tutto questo caos, forse, può essere più opportuno utilizzare questa strategia. Una presa di posizione dovrebbe esserci, ma senza eccessivo clamore. Inutile parlare, non si può tornare indietro, la gara è finita e forse la società non vuole peggiorare la situazione".

Poi, analizzando la prestazione della squadra di Sarri, ha aggiunto: "Immaginavo che la Lazio potesse fare contro il Milan una buona prestazione. Il rigore avrebbe potuto cambiare il risultato, ma la gara fatta non mi è dispiaciuta. Il difetto è sempre quello dell’attacco, ma la lettura della gara è stata buona. La squadra di Sarri ha creato, ha trovato un portiere molto bravo. Sono soddisfatto di aver visto una prestazione a viso aperto, c’è un progressivo miglioramento in tal senso. Mi auguro che questo coincida con la chiusura del periodo peggiore”.

