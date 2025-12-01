Serie A | Crollo Bologna: al Dall'Ara passa la Cremonese
Non riesce al Bologna l’aggancio a Inter e Roma. La squadra allenata da Italiano, prossima avversaria della Lazio in campionato, crolla in casa per mano della Cremonese che si impone per 1-3.
La gara si mette subito in salita per i felsinei con la rete di Payero che sblocca il match alla mezz’ora. Appena quattro minuti dopo arriva anche il raddoppio della squadra di Nicola con la rete di Vardy. In pieno recupero di primo tempo il Bologna accorcia con il rigore trasformato da Orsolini ma nella ripresa un’altra rete di Vardy, autore di una doppietta, fissa il punteggio finale sull’1-3.
Rimane quindi a 24 la squadra di Italiano, insieme al Como, mentre la Cremonese sale a 17 come il Sassuolo.
