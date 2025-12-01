Lazio, la Serie A come la Kings League: il paragone di Sala

Cristiano Sala, ai microfoni di Radio Laziale, ha commentato l'episodio arbitrale di Milan-Lazio, esprimendosi anche sulla gestione societaria

Cristiano Sala è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la partita tra Lazio e Milan, vinta per 1-0 dai rossoneri a San Siro, e che ha scatenato numerose polemiche per il mancato rigore fischiato sul tocco di braccio di Pavlovic nel recupero.

RIGORE - "Ormai è diventata una Kings League mascherata da Serie A, e Collu è stato il protagonista assoluto. Non c'era nemmeno da svelare se fosse rigore o meno perché lo ha detto l'arbitro stesso. Gli arbitri hanno perso totalmente il controllo del mezzo VAR. Il fallimento è totale e merita di essere analizzato anche da chi raccoglie il denaro dei tifosi perché prima o poi la gente si stanca".

COMUNICAZIONE LAZIO - "Io sto incominciando ad avere il dubbio che il post sui social con su scritto che le immagini parlano da sole dia in realtà ragione agli arbitri. D'altronde l'ultimo comunicato della Lazio che parla degli arbitri sbugiarda Sarri per difenderli… In questa epoca di crisi dove la gente fa fatica ad arrivare a fine mese io non so chi rappresenta il tifoso della Lazio o lo difende. Chi difende i ragazzi che sono andati a Milano a vedere la partita? Siamo davanti a una presa in giro".

ROCCHI - "Per Rocchi salvare gli arbitri e dare la punizione al VAR è un modo per salvare la stagione, perché se perdi gli arbitri perdi la presidenza, quindi punisci il VAR perché sono loro quelli sacrificabili".