Bazzani: "Collu fa infuriare la Lazio: su Marusic non c'è fallo!"

Nel corso di 'Fuoriclasse', la trasmissione in onda su Dazn di Diletta Leotta, Fabio Bazzani ha parlato del rigore negato alla Lazio nella sconfitta contro il Milan per il tocco di mano di Pavlovic.

Nel corso di 'Fuoriclasse', la trasmissione in onda su Dazn di Diletta Leotta, Fabio Bazzani ha parlato del rigore negato alla Lazio nella sconfitta contro il Milan per il tocco di mano di Pavlovic. L'arbitro Collu, infatti, ha segnalato un fallo di Marusic proprio sul difensore rossonero.

“La motivazione per cui Collu comunica che non dà il rigore, è chiaro che manda su tutte le furie la Lazio. Sarebbe stato diverso se l’arbitro avesse confermato la decisione di campo, magari i biancocelesti si sarebbero arrabbiati la stesso, ma avrebbero capito, da uomini di calcio, che il braccio di Pavlovic è a contatto con Marusic corpo a corpo e che non è una situazione per cui usare il VAR".

"Chi ha giocato a calcio sa che quel rigore non si può dare. Se nella motivazione però mi cerchi il minimo ‘contattino’, allora io mi arrabbio. O ti prendi la responsabilità per confermare la scelta di campo oppure non puoi fischiare la trattenuta di Marusic. Il rigore per me non è dubbio, non esiste. Il braccio di Pavlovic è vicino al corpo. Sono rimasto stupito dal fatto che l’arbitro sia stato richiamato".