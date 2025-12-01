Milan - Lazio, Marinozzi tra Collu e Var: le sue parole
Nel corso di 'Fuoriclasse', la trasmissione in onda su Dazn di Diletta Leotta, il telecronista Andrea Marinozzi è tornato a parlare del rigore negato alla Lazio nella sconfitta contro il Milan per il tocco di mano di Pavlovic. L'arbitro Collu, infatti, ha segnalato un fallo di Marusic proprio sul difensore rossonero. Di seguito la sua spiegazione.
“Ipotizzo che Di Paolo avesse detto a Collu che era calcio di rigore, e che quindi l’arbitro, per non andare contro i suoi colleghi, abbia trovato questo escamotage per far sì che tutti abbiano preso la stessa decisione".
"Si trattava di una scelta coraggiosa, Collu sarebbe andato contro tutti quelli al VAR. Non so se questo modo di comunicare è stato per fare gruppo e di evitare di prendersi la responsabilità".