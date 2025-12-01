Milan - Lazio, Marinozzi tra Collu e Var: le sue parole

Nel corso di 'Fuoriclasse', la trasmissione in onda su Dazn di Diletta Leotta, il telecronista Andrea Marinozzi è tornato a parlare del rigore negato alla Lazio nella sconfitta contro il Milan per il tocco di mano di Pavlovic.
01.12.2025 21:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Milan - Lazio, Marinozzi tra Collu e Var: le sue parole

Nel corso di 'Fuoriclasse', la trasmissione in onda su Dazn di Diletta Leotta, il telecronista Andrea Marinozzi è tornato a parlare del rigore negato alla Lazio nella sconfitta contro il Milan per il tocco di mano di Pavlovic. L'arbitro Collu, infatti, ha segnalato un fallo di Marusic proprio sul difensore rossonero. Di seguito la sua spiegazione.

“Ipotizzo che Di Paolo avesse detto a Collu che era calcio di rigore, e che quindi l’arbitro, per non andare contro i suoi colleghi, abbia trovato questo escamotage per far sì che tutti abbiano preso la stessa decisione".

"Si trattava di una scelta coraggiosa, Collu sarebbe andato contro tutti quelli al VAR. Non so se questo modo di comunicare è stato per fare gruppo e di evitare di prendersi la responsabilità".

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.