Lazio | Dele-Bashiru in, Hysaj out. Perché non Rovella? Il motivo

La Lazio ha reinserito in lista di Dele-Bashiru al posto di Hysaj. Ecco perché la scelta è ricaduta sull'albanese e non sul lungodegente Rovella.

RASSEGNA STAMPA - Adesso è ufficiale. Come comunicato dalla Lazio, Fisayo Dele-Bashiru è rientrato nuovamente in lista. Ora Sarri avrà un elemento in più su cui contare per un centrocampo che sarà orfano di Nicolò Rovella per le prossime settimane.

Il nigeriano è rientrato al posto di Elseid Hysaj, fuori dal progetto tecnico biancoceleste e in uscita a gennaio. A differenza di Rovella, però, il terzino albanese non ha problemi fisici e sarebbe utile nelle rotazioni in una rosa che non spicca per profondità.

L'interrogativo è lecito: perché si è scelto di tolgiere Hysaj e non Rovella dalla lista per far spazio a Dele Bashiru? Soprattutto considerando il fatto che, dopo l'inserimento di Toma Basic a seguito dell'infortunio del nigeriano, con questa operazione la Lazio ha esaurito entrambi gli slot extra mercato a disposizione.

Come spiegato nell'edizione odierna de Il Messaggero, l'ex centrocampista della Juventus era inserito tra i quattro calciatori formati nei vivai italiani e non poteva essere spostato.