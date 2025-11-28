Milan, verso la Lazio: due i ballottaggi, i dubbi di Allegri

Giornata di rifinitura per il Milan, così come per la Lazio, Allegri dovrà sciogliere i nodi su alcuni dubbi di formazione considerando le assenze certe

RASSEGNA STAMPA - Il Milan, così come la Lazio, sta ultimando la preparazione in vista del big match di domani a San Siro. Dall’infermeria arrivano due notizie per Allegri, una buona e una cattiva. Il tecnico, si legge sul Corriere dello Sport, ha recuperato Saelemaekers che nei giorni scorsi aveva accusato un fastidio alla schiena. Quella brutta riguarda Pulisic.

L’americano non si è allenato neanche ieri e, riferisce il quotidiano, anche se oggi dovesse lavorare a parte la sua assenza nella sfida di sabato è praticamente certa. C’è pochissimo tempo a disposizione e il tecnico non è ottimista sulla convocazione contro la Lazio. Senza di lui la squadra perde molto in termini di gol e assist, ma staff e allenatore non vogliono forzare la mano.

Chi prenderà il posto di Pulisic? Si candidano in due: Nkunku e Loftus-Cheek. Nella seduta di ieri è stato provato il francese, ma nel pomeriggio di oggi ci sarà la rifinitura che darà maggiori indicazioni in tal senso. L’inglese è stato già provato in attacco in passato e Nkunku sarebbe la soluzione dalla panchina per cambiare l’inerzia della gara. L’altro ballottaggio è sulla fascia sinistra: Bartesaghi o Estupinan? Potrebbe essere confermato nuovamente il diciannovenne. Out invece, Athekame e Gimenez.

